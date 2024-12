Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (1º)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (1º). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo. O programa começa às 20h30, logo após o "Domingão com Huck", com as notícias que mais repercutiram na semana.

Entre os destaques do dominical, está a reportagem especial sobre a ação da polícia militar no Rio de Janeiro. O programa irá mostrar imagens inéditas, feitas em câmeras corporais, do cotidiano dos policiais.

“Vamos mostrar imagens inéditas das ações da PM em territórios controlados pelo crime organizado. Encontramos condutas exemplares de profissionais que arriscam a própria vida para proteger a sociedade, mas também temos flagrantes de crimes cometidos por agentes da lei, abusos e violações de Direitos Humanos”, adiantou o jornalista Marcelo Bruzzi.

O público também vai acompanhar o segundo episódio da série "Mentes Digitais", que mostra como a inteligência artificial pode mudar a medicina em consultas oftalmológicas.

Que horas começa o Fantástico hoje (24)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h30.

