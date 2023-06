Que horas começa o Canta Comigo hoje, domingo (18)?

O Canta Comigo, reality musical da Record TV apresentado por Rodrigo Faro, vai ao ar neste domingo (18), às 18h. Nesta edição, acontece a primeira semifinal do programa.

Os últimos nove semifinalistas da temporada sobem no palco para concorrerem as duas vagas para a grande final. Quem emocionar os 100 especialistas vai para o pódio. Quem vencer a atração musical leva para casa o prêmio de R$ 300 mil.

Se qualquer um deles gostar da performance, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho.

Que horas começa o Canta Comigo hoje?

O programa começa às 18h, neste domingo, na tela da Record TV.

Músicas

De acordo com a emissora, os candidatos vão cantar os hits: Let It Go, de Demi Lovato; Fascinação, de Agnaldo Rayol; Perigosa, de As Frenéticas; Always On My Mind, de Pet Shop Boys; Caxangá, de Milton Nascimento; Se Deus Me Ouvisse, de Chitãozinho & Xororó; Bad Romance, de Lady Gaga; When a Man Loves a Woman, de Johnny Rivers e The Sound of Music, de Richard Rodgers.