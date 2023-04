Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa de hoje (29)

Mais um novo episódio de Bake Off Brasil Celebridades será exibido neste sábado (29). Apresentado por Nadja Haddad, o programa começa às 21h30, após a novela "Poliana Moça", no SBT.

Com júri da chef confeiteira Beca Milano e do renomado chef Carlos Bertolazzi, a atração reúne participantes em uma competição para revelar a Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil.

QUE HORAS COMEÇA O Bake Off Brasil Celebridades HOJE?

Neste sábado (29), o Bake Off Brasil Celebridades irá ao ar às 21h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.