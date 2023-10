Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa

Mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (7), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

Ao revelar o tema da prova criativa, Beca Milano traz o bolo “Mamma Mia” tendo Giuseppe e sua história nele retratados. “Hoje faremos uma linda e deliciosa viagem, conhecendo todo o encanto, sabores da maravilhosa e doce Itália. Trouxemos aqui, Giuseppe, um pouquinho da sua terra natal”, declara Beca.

“Tragam no bolo de vocês uma homenagem para a Itália. Que a gente consiga fazer uma deliciosa viagem. Pelo menos um sabor tipicamente italiano e, além disso, pelo menos uma modelagem de, no mínimo, 15 cm de altura”, destaca Beca. “Vocês têm que criar um recheio em duas camadas e vamos exigir uma técnica de pintura”, completa Giuseppe.

Já para a prova técnica, os confeiteiros deixam a Itália para aterrissarem na Áustria com uma sofisticada “Torta Sacher”. Um doce com muitas tradições e história é composto por três camadas de massa de chocolate 50% cacau e duas camadas de recheio de compota de damasco. Na finalização, cobertura de ganache de chocolate meio amargo e, na decoração, uma trama de chocolate “abraçando” o doce.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (7), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.