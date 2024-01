Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

A novela 'Mulheres de Areia' desta terça-feira (9) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos entra no quarto e agride César.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta terça-feira

Marcos entra no quarto e agride César. Carola fica sabendo que Zé Luiz fugiu. Malu assegura para Celina que gosta de Alaor. Marcos diz a Virgílio que não trabalha mais na corretora com César. Tito, Servílio e Chico Belo preparam as canoas para o casamento. Malu briga com Carola ao saber que ela fingiu interesse por Alaor para despertar ciúmes nela.

Breno conta a Vera que vai se mudar. Munhoz descobre que Zé Luiz não tinha o diploma de médico. Donato vê Glorinha vestida de noiva e tenta beijá-la. Breno e Virgilio discutem.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.