Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (24)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (24) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Marcos fica com raiva de César porque ele abandonou Ruth.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Marcos fica com raiva de César porque ele abandonou Ruth. Dalua vê no jornal o anúncio do casamento de Arlete e César e resolve ir para o Rio. Luzia visita Alaor. César estranha o comportamento frio de Mar­cos com ele. Floriano conta para Isaura que Dalua está fingindo que perdeu a memória para não ser perseguido por Donato.

Reginho entrega a chave do barco de Donato para Marujo, mas o pescador os vê e bate neles. Virgilio demite Duarte. Malu decide fazer greve de fome. Dalua revela a Arlete que César enganou Rutinha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.