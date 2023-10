Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (6)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (6) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Lucicreide Vai Pra Marte'. Nesse capítulo, Marcos acusa Raquel de estar tendo um caso com Fred.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Marcos acusa Raquel de estar tendo um caso com Fred. Rosinha e Paulinha ouvem a discussão. Raquel nega, mas Marcos jura que os dois foram para a cama. Helena expulsa-o de sua sala e ele avisa que vai fazer um escândalo. Paulinha comenta com Rosinha que já viu os dois se beijando na biblioteca. Marcos ameaça Raquel dizendo que a guerra está só começando. Paulinha repete o que alega ter visto para Marcos.

Fred e Marcos trocam um olhar de ódio. Fernanda comenta com Téo que ele precisa recomeçar a sua vida. César olha uma foto de Helena e lembra dela dizendo que nada mais iria separá-los. Raquel garante que não tem nada com Fred. Rosinha critica-a com o olhar. Hilda faz novos exames. Luciana observa Diogo jogar vôlei. Heloísa fica com ódio ao ver Vidinha jogando em dupla com Sérgio.

Helena conta para Fred as acusações feitas por Marcos. Inês pede para Salete mostrar onde é a loteria. Ao sair na rua, a menina ouve o ruído de sirene e paralisa, angustiada. Natália, uma médica, acode Salete. Inês é grosseira com ela. Helena pede que Fred não se meta nos problemas de Raquel e ele confessa gostar dela. Heloísa ameaça Vidinha, que revida. Hilda teme que Leandro não a toque mais.

Fred garante que nada aconteceu entre eles. Helena pondera que um escândalo poderá fechar a escola. Raquel tenta socar Marcos. Marcos manda que ela se acalme. Carlão assegura aos pais que eles vão continuar morando na sua casa. Marta avisa Gracinha que só poderá circular pela casa vestida com roupa de empregada.

