Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Milagre Na Cela 7'. Nesse capítulo, Edwiges garante que tem certeza do amor dele.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta segunda-feira

Edwiges garante que tem certeza do amor dele. Cláudio, tenso, lembra das palavras de Gracinha. Orlando teme ser despedido e culpa a filha. Celeste garante que tudo deve melhorar, pois Gracinha pode estar grávida. Helena insiste com Téo que não quer que ele cuide mais de seus investimentos. Cláudio tenta falar alguma coisa, mas Edwiges parte para cima dele com mais um beijo. Raquel se apavora com os telefonemas. Vidinha pede que não insistam com a história que está enamorada de Sérgio. Cláudio recua, avisa que não pode continuar, o que deixa Edwiges morta de vergonha.

Ela pede que ele vá embora e nunca mais volte. Rafaela percebe uma troca de olhares entre Rodrigo e Clara. Salete desenha o anjo, deixando Fernanda mais preocupada. Cláudio expulsa Marta de seu quarto, batendo a porta na sua cara. Margareth elogia Rodrigo, mas Clara nem ouve. Todos se encontram no enterro do Doutor Barros de Andrade. Raquel recebe flores de Marcos. Cláudio entra no quarto de Gracinha. Cláudio insiste em saber se Gracinha está grávida. Ela se irrita ao perceber que ele está preocupado com Edwiges e manda que ele seja feliz com a namorada.

Ele a acusa de estar sendo falsa. Gracinha confirma estar grávida, embora nem tenha feito o exame, e manda que ele vá correndo contar para a mãe, para que ela seja expulsa da casa. Argemiro consola Edwiges, que chora, mas nada fala. Tereza paparica Laura durante o enterro. Gracinha avisa a Cláudio que vai tirar a criança. Cláudio se recusa a conversar com Marta. Caetano e Shirley dão flores para Sílvia, que marca encontro com o taxista. Marina e Diogo voltam, ainda brigados. Inês fica furiosa quando Fernanda se recusa a emprestar-lhe mais dinheiro.

Com medo que a mãe revele alguma coisa sobre Lucas, Fernanda acaba cedendo. Raquel manda Paulinha para a secretaria, após a aluna ironizar Fred. Diogo volta para a casa da mãe. Helena obriga Paulinha a pedir desculpas para a professora. Leandro reclama com Hilda sobre a presença de Heloísa todo dia na hora do vôlei. Salete pergunta para a mãe se é verdade o que a avó falou que ela não sabe quem é seu pai. Edwiges não vê quando Cláudio entra em seu quarto.

Que horas começa?

