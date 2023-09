Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 02:05, após 'Conversa com Bial'. Nesse capítulo, Luna salva a vida de Preciosa.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

Preciosa parte com o carro para cima de Luna. Lampião enfrenta Gláucia. Rejane teme que Maria Navalha apareça em seu show. O motor do carro de Preciosa pega fogo. Cecília questiona Heitor sobre a desapropriação da Fuzuê. Luna salva a vida de Preciosa. Olívia ameaça Nero para ficar com Miguel. Otávio Augusto descobre uma pista sobre o roubo do cálice na Fuzuê.

Preciosa faz uma proposta para Luna. Bebel marca um encontro com Nero. Soraya muda o visual de Jefinho. Merreca pensa em Soraya. Olívia ouve a conversa de Nero e Bebel. Luna se surpreende quando Lampião avisa sobre o buquê que Rejane recebeu. Cecília encontra uma antiga foto de jornal falando de Cata Ouro. Luna se surpreende ao ver uma pessoa em sua casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 02:05, na Rede Globo.