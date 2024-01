Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

A novela 'Elas Por Elas' deste sábado (13) vai ao ar às 18:45, após 'Caldeirão Com Mion'. Nesse capítulo, Lara termina o namoro com Mário.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' deste sábado

Lara cobra Taís por tê-la enganado. Um vizinho do abrigo entrega a Carlinhos e Ísis uma foto de um homem pulando o muro antes do incêndio. Yeda e Cris confrontam Taís, que confessa que seu bebê é de Átila. Lara expulsa Taís de sua casa. Giovanni sonda Sérgio sobre Míriam.

Cris dá o dinheiro de Helena para Júlia, e Ísis vê as duas juntas. Ulisses toma o lugar de Carol no projeto de pesquisa. Roberto intriga Lara contra Mário, insinuando que o detetive já sabia sobre a identidade da última amante de Átila. Lara termina o namoro com Mário.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:45, na Rede Globo.