Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

A novela 'Elas Por Elas' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 18:35, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Sérgio reconhece Adriana em uma foto antiga.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta segunda-feira

Márcia, Tony e Renée se unem para encontrar Vic. Lara não gosta de saber do interesse de Yeda por Edu. Edu tenta reatar sua amizade com Mário. Adriana se incomoda com a afeição de Ísis por Sérgio. Danilo chega para o Natal na casa de Helena, e finge não conhecer Míriam.

Mário se veste de Papai Noel e invade a festa de Lara. Érica registra o desaparecimento de Vic. Edu afirma a Yeda que não para de pensar nela. Vic surge na casa de Renée e afirma que só quis unir a família. Sérgio reconhece Adriana em uma foto antiga com Helena.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:35, na Rede Globo.