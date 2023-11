Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (8)

A novela 'Elas Por Elas' desta quarta-feira (8) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Jonas revela a Helena sobre seu namoro com Adriana.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta quarta-feira

Helena estranha a reação de Sérgio, que tenta disfarçar. Adriana e Jonas combinam de sair juntos. Míriam faz ameaças a Sérgio. Giovanni descobre que Jonas e Adriana estão juntos. Edu pede para Mário ajudá-lo a reatar com Érica. Jonas revela a Helena sobre seu namoro com Adriana.

Carol se preocupa com a ausência de Wanda na universidade. Taís consola Helena. Cris é dissimulada ao falar com Giovanni sobre sua relação com Tony. Mário se encontra com Érica e tenta se declarar para ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.