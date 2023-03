Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (23)

A novela 'Amor Perfeito' desta quinta (23) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste quarto capítulo, Júlio visita Marê e garante que libertará a amiga da prisão.

Olímpia é enterrada. Marê se desespera ao saber por Gilda da morte de Olímpia. Gilda afirma que ficará com a guarda do filho de Marê. Júlio parte para um internato em Belo Horizonte. Rosa pede que Frei Severo cuide de seu bebê. Nadir e Alice fogem da prisão com Marê, que dá à luz seu bebê no meio da mata. Orlando tem um sonho agitado com Marê.

Marê pede que Nadir entregue seu filho para Neiva. Nadir é atingida, mas consegue colocar o bebê de Marê em uma canoa no rio. Gilda culpa Marê pela possível morte de seu filho. Misteriosamente, um homem resgata a criança e a entrega na igreja, mas os freis concluem que se trata do filho de Rosa.

O bebê é batizado como Marcelino. Marê implora para que Milton encontre seu bebê. Gilda pensa em adotar o filho de Marê. Passam-se oito anos. Marcelino questiona Padre Donato sobre sua mãe. Júlio visita Marê e garante que libertará a amiga da prisão.

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.