Qual o final de Marcos em Mulheres Apaixonadas? Veja o que acontece com o personagem

Marcos, personagem interpretado Dan Stulbach, terá um final trágico. O marido de Raquel (Helena Ranaldi) sequestrará Fred (Pedro Furtado), após descobrir o caso da professora de Educação Física e o estudante.

No folhetim de Manoel Carlos, Marcos comente atrocidades com a professora, na escola onde trabalha e em casa. Raquel havia fugido para o Rio de Janeiro, mudado de nome e recomeçado a vida. Contudo, o ex-marido a encontra e começa a dar aulas na Escola Ribeiro Alves (ERA).

Durante os momentos de violência, Marcos bate em Raquel com uma raquete repetidas vezes. O personagem também a violenta com abuso psicológico e estupro. Ele irá morrer, em um acidente de carro, com o interesse adolescente de Raquel.

Relembre morte de Marcos

Devido os ciúmes que sente, o vilão Marcos atuará junto de Dóris (Regiane Alves) para sequestrar Fred. A interesseira que agredia os avós será aliciada por Marcos que irá oferecê-la joias. Dóris irá atrair Fred para um carro para Marcos sequestrá-lo. Fred tenta escapar do carro, contudo, o abusador coloca uma arma na cabeça do aluno. Marcos, então, liga para a ex esposa e revela a localização, fazendo com que ela a encontre.

Marcos começa a dirigir com alta velocidade e obriga Fred a ligar para Raquel. "Raquelzinha querida, sou eu", diz o vilão, tomando o celular do estudante. A professora reconhece a voz do seu algoz e se desespera. "Marcos, onde é que está o Fred?", questiona. "Está aqui ao meu lado, sentadinho", responde ele.

Fred grita para que sua professora não venha até o local, mas Marcos insiste. "Eu estou indo para Grumari, ver o Rio de Janeiro, esta cidade tão linda lá de cima. Vem atrás de mim, vem", diz o crápula. Raquel, então, pega o carro e vai ao local.

Na estrada, a professora acelera e ultrapassa Marcos, que debocha da ex-esposa. "Estou atrás de você, meu anjo. Estou com um carro diferente, você nem me viu", diz ele com um ar debochado. Fred implora para o agressor parar o carro, mas ele continua acelerando.

Tentando se salvar, Fred tenta tomar o volante de Marcos, porém, o veículo sai da estrada, e cai de uma ribanceira. Os dois morrem no acidente. A professora assiste à cena completa.

Relembre final de Raquel

A professora de Educação Física termina o folhetim sem um interesse amoroso, mas esperando por um filho.

No final da trama, a professora conta a todos que espera um filho de Fred. A revelação ocorre na formatura dos alunos da escola ERA, no último capítulo.

No discurso, a professora compartilha uma mensagem do aluno que foi parar com ela, por um presente da mãe do garoto, Elenora (Joana Medeiros), mãe do rapaz. "Ele deixou apenas essas linhas, mas elas são suficientes para que todos nos lembremos dele com afeto", dizia Raquel.

Legenda: Na reta final de Mulheres Apaixonadas, a professora Raquel conta a todos que espera um filho de Fred Foto: Reprodução/TV Globo

Em seguida, ela revela sobre a gravidez. "O Fred foi a pessoa mais determinada, mais doce, mais próxima, mais verdadeira que eu conheci em toda a minha vida. E posso falar isso com certeza porque eu vivi com esse menino uma linda história de amor. E eu tenho aqui dentro de mim o fruto desse amor. Pra mim o Fred deixou mais do que saudade e boas lembranças, ele deixou um filho", declarou.