Programa 'Planeta Xuxa' voltará à TV em 2025, afirma colunista

2025 é o ano em que a Rede Globo comemora seis décadas, e alguns rumores sobre a grade especial desta celebração já rondam a emissora. O último burburinho é de que Xuxa Meneghel apresentará uma nova versão do "Planeta Xuxa". A informação é do colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense. De acordo com ele, a eterna Rainha dos Baixinhos, voltará com 25 episódios para o especial.

E as novidades não param por aí: de acordo com Sodré, o especial com a loira também vai virar um programa dedicado no "Altas Horas", junto às paquitas.

A gravação do programa de Serginho Groisman está prevista para ocorrer no próximo dia 23 de julho, mas o assunto teria virado um climão nos bastidores da Globo, ainda conforme o colunista. É que todos os fãs da rainha querem garantir uma vaga na plateia da gravação do programa, que, desta vez, serão limitadas.

"Planeta Xuxa" foi dirigido por Marlene Mattos e exibido pela TV Globo de 5 de abril de 1997 a 28 de julho de 2002, marcando os domingos da emissora.

No Instagram, Xuxa comemorou outra lembrança, nessa quinta-feira (11): os 35 anos do disco "4º Xou da Xuxa", que vendeu cerca de 3 milhões de cópias e permanece como um dos álbuns mais vendidos da história fonográfica brasileira até hoje. "Tindolelê é a minha música preferida (não só desse disco mas de tds os outros). Agora contem pra mim qual música vcs mais gostam desse disco", escreveu Meneghel na publicação.