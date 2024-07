Marcello Antony é chamado de 'Ken humano' após harmonização e esposa rebate

Marcello Antony, de 59 anos, recebeu críticas sobre o resultado do rosto após passar por uma harmonização facial a convite do programa "Fofocalizando", do SBT. Na última quinta-feira (11), uma internauta disse que o ator estava parecendo o "Ken Humano".

O comentário foi rebatido por Carolina Vilar, esposa do galã: "E você está parecendo a Noiva de Chucky".

Com quase 60 anos, Antony revelou o rosto harmonizado na edição da última quarta do programa. Ele foi elogiado pelos apresentadores do Fofocalizando, e também por outros seguidores. "Impressionante... rejuvenesceu 20 anos", comentou uma fã. "Ficou um gato", opinou outra. "Muito natural, dentre todos que já vi fazer a dele foi a mais natural", disse mais uma.

Veja também Zoeira Nego Di é alvo de operação por suspeita de lavagem de R$ 2 milhões com rifas ilegais Zoeira Cantora gospel Camila Campos é diagnosticada com câncer de mama durante gravidez

Atualmente morando em Portugal com a família, Marcelo, que trabalha como corretor de imóveis, comentou que não pretende parar de atuar. "A notícia que rola é que eu abandonei a minha carreira, que eu joguei no lixo. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim", começou ele.

"Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas nas notícias que saíram sobre o assunto, o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola", disse ele em entrevista ao canal de Leda Nagle, no YouTube.

Carolina também está trabalhando como corretora, inclusive na mesma empresa em que o marido. Marcello Antony ainda é dono de duas hamburguerias no Rio de Janeiro: uma em Leblon, e outra na Barra da Tijuca.