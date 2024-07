Pedro Sampaio cancela show no Interior do Ceará após susto durante viagem

Pedro Sampaio, de 26 anos, passou por um susto enquanto viajava para show em Reriutaba, no Ceará, onde se apresentaria na madrugada desta sexta-feira (11). Através dos stories do Instagram, o DJ relatou que, devido às questões climáticas, o piloto tentou pousar duas vezes no aeroporto de São Benedito, mas arremeteu.

"Desviamos a rota e pousamos em Teresina, Piauí. Estamos abastecendo e tentando achar uma solução segura para chegar no show", escreveu o artista no primeiro da sequência de stories postados.

Veja também Verso Funk ganha espaço em Fortaleza com inspiração no proibidão carioca, festas e passos de brega funk João Lima Neto Tony Salles pode se apresentar pela última vez como Parangolé no Fortal 2024; entenda

Em seguida, o piloto da aeronave explicou o motivo de não ter conseguido pousar no aeroporto: "Projetamos fazer duas aproximações dentro do nosso limite de segurança. Para a segurança da aviação e de todos nós não podíamos mais fazer mais vezes, porque a gente tinha o combustível remanescente para alternar com segurança e a gente não tinha visibilidade da pista."

Devido a um nevoeiro no aeroporto, a equipe decidiu mudar a rota e pousar no Aeroporto de Sobral, cidade que fica a menos de uma hora de carro de Reriutaba. Pedro se apresentaria no último dia da 18ª edição do Arrasta-pé Carnaúba, festival que já é tradição no Município.

Às 4h28, toda a equipe pousou em Sobral. Já na van a caminho do local do show, o artista recebeu a informação de que a organização decidiu cancelar a apresentação.

O público que esperava na madrugada chegou a vaiar Pedro. "O artista não está vindo por ignorância da equipe. Vocês sabem do nosso compromisso", disse o apresentador do evento antes de saber das condições climáticas.

"Me botei à disposição para fazer o show amanhã (hoje) à noite", destacou Sampaio ainda nos stories.