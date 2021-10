Previsão do signo de Câncer para hoje, 19 de outubro

A semana se iniciou com o fim da retrogradação de Mercúrio e de Júpiter e, assim, começamos a sentir certo alívio em relação aos efeitos desses trânsitos, como a confusão mental e as falhas na comunicação. Além disso, a Lua está em Áries e nos auxilia a identificar aquilo que almejamos verdadeiramente e nos impulsiona a seguir esses objetivos de forma determinada, mas é necessário tomar cuidado para não se empolgar com ideias que podem não ser benéficas a longo prazo. Por isso, é interessante que você esteja atento para perceber os insights que vêm à tona hoje e faça questão de anotá-los, mas não tome nenhuma decisão efetiva nesse momento, em que as energias arianas nos influenciam a deixar a razão em segundo plano. Aproveite as reflexões que aconteceram nas últimas semanas, motivadas pela retrogradação, para vislumbrar soluções e estruturar nossos planos por um novo ponto de vista, mostrando o quanto temos a capacidade de nos reinventar e nos adaptar, mesmo em frente às situações mais adversas.

Signo de Câncer hoje

A ansiedade característica das energias arianas pode fazer com que você sinta-se excessivamente preocupado ou irritado. Sabendo disso, é importante que você tenha paciência consigo mesmo e não desconte essas emoções em quem está ao seu redor. Dedicar tempo para se conectar com a sua espiritualidade te ajuda a relaxar.



