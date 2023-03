Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de março

Signo de Áries hoje

Hoje a Lua passa o dia em Gêmeos, nos deixando mais sociáveis e comunicativos. Por isso, este é um bom momento para se conectar com amigos e familiares, e compartilhar suas ideias e opiniões. Por outro lado, é preciso ter cuidado com a tendência de ser inflexível com pensamentos diferentes dos seus. O sextil do Sol em Áries pode trazer energia e entusiasmo, especialmente em relação a projetos criativos ou novas iniciativas. Além disso, como Marte entrou em Câncer ontem, é possível que você sinta uma maior necessidade de segurança emocional e familiar. Este novo posicionamento de Marte nos direciona a construir e fortalecer relações mais fortes e duradouras.A energia dos astros traz uma sensação de renovação e impulsividade para você, ariano. Aproveite esse momento para tomar decisões importantes e ousadas. Confie em sua intuição e não tenha medo de se arriscar. Mas lembre-se de conversar abertamente com as pessoas que também são afetadas pelas suas escolhas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.