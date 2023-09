Previsão do signo de Aquário para hoje, 24 de setembro

Ontem o Sol alcançou a linha do Equador e está distribuindo sua luz, igualmente, para os dois hemisférios. E do alto você enxergou o local que está ou estava e também aquele que você deseja ir agora. Essa clareza facilita as escolhas, a partida e as despedidas.

Aquário

Aquariano(a), hoje você está mais falante do que nunca, você vai ter que lidar com o inesperado, mas não tenha medo de se entregar. O que quer que esteja acontecendo uma nova fase em sua vida se inicia agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.