Planeta Atlântida 2023: veja onde assistir e horário da transmissão

O festival acontece desde 1996, na praia Atlântida. Mais de mil artistas nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já estiveram no palco do tempo.

Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Rita Lee, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez. Entre astros que marcaram presença no Planeta Atlântida e deixaram saudade estão Tim Maia, Mamonas Assassinas, Chorão e Champignon. Além de presenças gaúchas: Armandinho, Cachorro Grande, Chimarruts, Papas da Língua, Acústicos e Valvulados e Comunidade Nin-Jitsu.

ONDE ASSISTIR

Apresentações do Palco Planeta podem ser conferidas no canal do Youtube Lives Atlântida, enquanto as do Palco Atrândita estarão ao vivo pelo canal oficial Atlântida Fora do Ar.