Paulo Gustavo é internado com Covid-19 em hospital no Rio de Janeiro

O ator e comediante Paulo Gustavo foi internado no último sábado (13) após diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo assessoria do artista, que confirmou informação ao portal G1, ele foi encaminhado a um hospital no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a equipe do artista, a internação de Paulo Gustavo foi solicitada por médicos com o intuito de fazer acompanhamento preciso sobre a evolução da doença.

Até o momento, os detalhes sobre o estado de saúde do ator não foram comunicados, assim como o local exato da internação. Após a nota à imprensa, Paulo Gustavo agradeceu as mensagens de apoio dos fãs e amigos próximos.

Homenagem ao marido

Nas redes sociais, a publicação mais recente de Paulo Gustavo fez homenagem ao aniversário do marido, Thales Bretas.

Legenda: Paulo Gustavo fez texto de parabéns ao marido Thales Bretas Foto: reprodução/Instagram

"Qualquer coisa que eu colocar aqui não será fiel ao que eu quero exatamente dizer para ele", diz o início da publicação, que recebeu comentários de admiradores do casal.

Casados desde 2015, os Paulo e Thales têm dois filhos: Gael e Romeu, ambos com um ano de idade. "Então eu vou dizer ao vivo e aqui fica sendo apenas um post para dizer para o Brasil inteiro que eu sou loucamente apaixonado por você! Te amo", completou o comediante na postagem.