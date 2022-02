Paulinha Abelha segue em UTI fazendo tratamento renal, mas tem quadro estável

A vocalista da banda de forró Calcinha Preta, Paulinha Abelha, permanece internada em leito de terapia intensiva, onde faz tratamento dialítico. A atualização do estado de saúde da cantora foi divulgada pela assessoria do grupo musical na noite desta quarta-feira (16).

Ainda de acordo com o comunicado publicado no Instagram, o quadro de saúde dela permanece estável, sem intercorrências clínicas nas últimas 24h.

O tratamento diálico consiste em um processo de filtração do sangue utilizado para eliminar o excesso de líquidos e as substâncias tóxicas no organismo do paciente portador de insuficiência renal avançada, aguda ou crônica.

Exames e diagnóstico

Paulinha foi internada em um hospital de Aracaju (SE), no último domingo (13). O esposo da forrozeira, Clevinho Santos, relatou que ela passou três dias vomitando, com enjoos e tontura. Segundo ele, os médicos fizeram uma bateria de exames e diagnosticaram a cantora com uma infecção. Já na terça-feira (15), Clevinho informou que a cantora apresentou melhoras e disse que o quadro dela não era grave.