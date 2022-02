Paulinha Abelha ganha correntes de orações de cantoras de forró

O estado de saúde da cantora Paulinha Abelha, voz da banda Calcinha Preta, preocupa o meio forrozeiro. Nas redes sociais, amigas da vocalista iniciaram correntes de orações pela forrozeira. Ela foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por problemas renais, na última sexta-feira (11).

Silvânia Aquino, companheira de palco da forrozeira, usou o Instagram para pedir orações pela saúde da amiga. As duas trabalham juntas há mais de 20 anos.

"Meus amores, orem, rezem, intercedam por nossa abelha. Ela que nos enche sempre de alegria precisa de nossa corrente positiva de amor e intercessão", publicou Silvânia Aquino.

Quem também pediu melhoras e orações por Paulinha Abelha foi a cantora cearense Taty Girl.

Legenda: Cearense Taty Girl comentou estado de saúde de Paulinha Abelha em rede social Foto: Reprodução/Instagram

"Deus sabe de todas as coisas e nós cremos no seu amor e na sua misericórdia. Coloca pai, tua mão sobre tua filha amada e manda teus anjos acamparem nesse leito e que tragam cura Jesus, pelo poder do teu nome santo eu clamo pela cura da minha irmã que amo muito", escreveu Taty Girl.

Internada em UTI, Paulinha Abelha faz terapia renal substitutiva

A equipe da cantora Paulinha Abelha publicou um comunicado no Instagram, na noite desta terça-feira (15), para atualizar o estado de saúde da forrozeira.



No comunicado, a equipe informou que a forrozeira está fazendo terapia renal substitutiva.

O procedimento é um tratamento que exerce as funções dos rins quando o órgão não cumpre suas funções devidamente. É um termo usado para abranger os procedimentos para a insuficiência renal, que inclui hemodiálise, diálise peritoneal entre outros.