O que é zagaia? Conheça o objeto de vingança de Alcides contra Tenório em Pantanal

Alcides (Juliano Cazarré), que sofreu tortura e foi estuprado por Tenório (Murilo Benício) em Pantanal, ficará de olho em uma arma específica para praticar vingança. Sem poder utilizar facas ou armas de fogo para matar o ex-patrão, o peão vai pedir a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) para roubar a zagaia de José Leôncio (Marcos Palmeira), uma lança poderosa utilizada para perfurar o couro das onças.

Traumatizado com a violência que sofreu, ele acreditará que a arma do atual patrão é a única chance de matar o rival. Nesse momento, vai convencer o melhor amigo que tem na fazenda a ajudá-lo na parte inicial do plano.

Ajuda de Zaquieu

Zaquieu até vai tentar resistir, mas acabará ajudando o amigo, logo após se preocupar com o estado de tristeza dele. O personagem de Juliano Cazarré vai utilizar a ideia de que Zaquieu é tão homem quanto os outros peões para convencê-lo.

Os planos de assassinato dele serão citados primeiro para Tibério (Guito), que não compactuará com a ideia. "Para de pensar nessas bobagens", esbravejará o braço direito de José Leôncio.

Legenda: Ponta da Zagaia de José Leôncio Foto: reprodução

Logo depois, após ser questionado por Zaquieu, o ex-capataz vai apelar para uma tática arriscada de convencimento. "Seria preciso que ocê fosse homem primeiro", dirá. "Eu sou tão homem quanto você!", completará Zaquieu.

Assim, Alcides vai citar a zagaia e, apesar do medo de ajudar, o personagem de Silvero Pereira vai concordar, selando a amizade entre os dois.

No fim, Zaquieu também será um dos responsáveis pela vingança contra Tenório, justamente por descobrir as razões por trás da raiva do amigo. Alcides vai contar a tortura e o estupro aos quais foi submetido.