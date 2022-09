João Gomes é processado por plágio na música 'Eu Tenho a Senha', hit da novela Pantanal

O cantor João Gomes está sendo processado por plágio na música 'Eu Tenho a Senha', seu hit de estreia e que compõe a trilha sonora do remake de 'Pantanal', na TV Globo. A autoria da melodia é reivindicada pelos paraibanos Judivan Macedo e Acrizio de França. O processo está sob sigilo judicial.

Segundo os compositores, a melodia de 'Eu Tenho a Senha' foi criada por eles em 2012 para a música 'Volta, Seu Luiz', uma homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga.

O Diário do Nordeste buscou a assessoria do cantor na última segunda-feira (5), voltou a contatá-los nesta sexta-feira (9), cobrando um posicionamento, mas ainda aguarda resposta.

"Essa melodia compõe uma letra que criamos em 2012, no centenário de Luiz Gonzaga. A gente fez essa homenagem por ele ser o 'rei do baião'. A gente tem tudo documentado", alega Judivan, que mora há mais de 30 anos no Ceará.

De acordo com ele, na época, a dupla enviou a música para muitos artistas, como Zé Ramalho e Elba Ramalho, por exemplo. Contudo, foi Francis Lopes, um cantor piauiense, o primeiro que decidiu gravar a canção em estúdio.

Judivan Macedo Compositor Quando a gente compõe, a gente faz uma inclusão direta no Ecad (Cadastro de Obras Musicais), que é um órgão que arrecada os direitos autorais e documenta essas coisas".

Acrizio lembra ainda que Francis Lopes gravou a música numa madrugada de dezembro, em 2012, e que o vídeo está disponível no YouTube. Assista:

Registro

Judivan e Acrizio são associados à Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais (Socinpro), que faz esse registro de autoria, e dizem ter mais de 20 anos de experiência em composição para bandas nordestinas.

Na consulta ao sistema do Socinpro, é possível confirmar o registro da música 'Volta, Seu Luiz' nos nomes de Judivan e Acrizio, com interpretação de Francis Lopes. 'Eu Tenho a Senha' também consta na base de dados com autoria única de João Gomes, não associado ao Socinpro.

Legenda: Registro da música 'Volta, Seu Luiz' no Socinpro. Foto: Reprodução

No caso de 'Eu Tenho a Senha', a música é registrada como interpretada pelo próprio João Gomes e pelo cearense Tarcísio do Acordeon.

Legenda: Registro da música 'Eu Tenho a Senha' no Socinpro. Foto: Reprodução

Direitos autorais e morais

Judivan e Acrizio pedem, no processo, inserção imediata de seus nomes como compositores da música 'Eu Tenho a Senha', indenização por danos morais de aproximadamente R$ 500 mil, dentre outras coisas.

"Respeito ele. Um cara talentoso, que tem a música na veia. A gente não quer constranger. Jamais a gente vai querer constranger um jovem que está começando na música. A gente quer simplesmente os nossos direitos", disse Judivan.

"Não quero atacar de forma alguma, admiro muito ele pela humildade, pelo talento. Só quero o que é de direito. A letra é dele, mas a melodia, não sei se infelizmente ou felizmente, é da nossa autoria", completou Acrizio.

'Um amigo me parou para elogiar o cover'

Segundo Acrizio de França, a descoberta do plágio aconteceu de forma repentina, no ano passado. "Estava andando na rua e um amigo me parou para elogiar o cover de João Gomes de uma música minha. Questionei: ‘João Gomes? Não conheço e não lembro de ter liberado música nenhuma para ninguém com esse nome'”, contou.

Foi então que Acrizio acionou o parceiro, Judivan, e ambos ouviram a canção no YouTube. À época, ela já estava "estourada". "A gente ficou chateado, na verdade", lembrou Judivan.

Até o momento, segundo os compositores, ninguém da equipe de João Gomes entrou em contato com eles para falar sobre o assunto.

Carreira

João Gomes se destacou logo em seu álbum de estreia, intitulado 'Eu Tenho a Senha', e se tornou um dos cantores mais ouvidos no Brasil em 2021.

No último domingo (4), o cantor pernambucano se apresentou no Rock in Rio, o que representou um marco, visto que foi a primeira vez que tocou "piseiro" no festival.