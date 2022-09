João Gomes diz não ter problemas sobre 'aceitação' do público no Rock in Rio 2022

O anúncio da estreia do pernambucano João Gomes no Rock in Rio ganhou diferentes comentários sobre a inclusão do piseiro — gênero derivado do forró — no setlist do evento. Em entrevista ao repórter Rodrigo Ortega, do G1, o forrozeiro falou sobre os sentimentos da futura apresentação.

"Se algum roqueiro lá embaixo jogar um papel higiênico em mim, não tem problema. Se você for parar pra pensar, a maioria das músicas do rock é sobre o que? Sobre amor, igual a gente", disse o cantor ao jornalista.

O show de João Gomes está programado para acontecer em um palco de um dos patrocinadores do evento, no domingo (4). Aos 20 anos, o jovem pernambucano levará o piseiro, pela primeira vez, ao evento.

Repertório atualizado

O setlist de músicas de João Gomes para o Rock in Rio 2022 terá hits e também novas letras. Em agosto, o forrozeiro gravou o segundo DVD da carreira com composições inéditas, em Recife (PE). O projeto ganhou título de "Acredite".

Participaram da produção audiovisual os cantores Fagner, Vitor Fernandes, L7nnon, Vanessa da Matta, Tarcísio do Acordeon e Yara Tchê. Mais de 100 mil pessoas acompanharam a gravação do DVD no Marco Zero.

Com pouco mais de um ano de carreira, João Gomes ganhou destaque na música pelos hits "Meu Pedaço de Pecado", "Dengo", "Mete Um Block Nele",