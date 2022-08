Ex-assistente de Ivete Sangalo processa cantora e pede mais de R$ 1 milhão

Um ex-assistente que viajava a trabalho com Ivete Sangalo está pedindo uma indenização de R$ 1,4 milhão em uma ação trabalhista na Justiça. A pessoa diz que trabalhou 24 anos sem carteira assinada e denuncia que nunca recebeu benefícios previstos por lei.

Conforme a ação, obtida pela coluna Splash ,do Uol, o processo começou em março deste ano. Há uma audiência marcada para o próximo dia 15 de setembro. A ação corre na 9ª Vara do Trabalho de Salvador (BA).

Ivete não vai se posicionar

Ivete e sua empresa, a Iessi Produções, são os réus na ação. A coluna procurou ambos, que informaram via assessoria que não irão se posicionar sobre o assunto.

Segundo o "ex-rodie" —, como são chamados os assistentes de estrada de artistas e grupos musicais —, ele começou a trabalhar com Ivete em 15 de julho de 1995, ganhando R$ 21,7 mil por mês. Ele deixou a empresa em 7 de agosto de 2020.

