MC Meno K passa por cirurgia após ataque a tiros e se recupera em hospital no Rio Grande do Sul

Kauan Soares, 16, conhecido por Mc Meno K, passou por cirurgias na madrugada desta quarta-feira (31), e no início da manhã. A equipe do funkeiro divulgou comunicado sobre o quadro de saúde do adolescente no Instagram. O jovem sofreu tentativa de homicídio ao sair de uma festa no último fim de semana.

"Obrigado a todos que torceram pelo nosso menino. Ele fez os procedimentos cirúrgicos nessa madrugada e se encontra bem. Ele está em recuperação anestésica. Em breve, quando a equipe médica passar mais detalhes, iremos comunicar a todos pelas redes sociais", destacou o comunicado.

Incidente

Mc Menok sofreu tentativa de homicídio no último fim de semana. Na segunda-feira (29), as informações foram confirmadas pela equipe do adolescente.

"Informamos ao público que o Mc Meno K sofreu uma tentativa de homicídio na saída de uma festa e está hospitalizado. Temos informações de que seu quadro de saúde se encontra em estável e sem risco de morte. Ele está fazendo exames necessários e estamos aguardando notícias. Estimamos melhoras e torcemos por sua pronta recuperação", informou o primeiro comunicado.

Meno K, original de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficou famoso em meados de 2021 com os hits "Cabelinho na Régua" e "Camisa do Flamengo", que o jogador Gabigol já chegou a mencionar inclusive em suas redes sociais.

O jovem, de apenas 16 anos de idade, já soma mais de 1 milhão de ouvintes em seu perfil no Spotify.