Vanessa da Mata participa de DVD de João Gomes em Recife

A cantora Vanessa da Mata foi anunciada como um dos nomes que irá participar do segundo DVD da carreira de João Gomes. A nova produção, intitulada de "Acredite", será gravada no Marco Zero de Recife, no dia 17 de agosto.

Diferente do primeiro DVD carreira do pernambucano, o evento contará com a presença do público. O cantor gravou o primeiro produto da carreira em Fortaleza.

O álbum que alavancou a carreira do pernambucano foi gravado sem a presença dos fãs por conta dos protocolos da pandemia do coronavírus.

Cantor completou um ano de carreira em junho

O cantor João Gomes estourou nacionalmente durante o São João de 2021. Na primeira aparição em uma live, transmissão junina do Sua Música, ele alavancou o repertório nas plataformas de streaming de música.

Em entrevista à coluna do jornalista João Lima Neto, no Festival Viiixe, o pernambucano falou dos desafios do primeiro ano de carreira na música e das conquistas.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit