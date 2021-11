'O Clone': veja resumo da novela desta quarta-feira (24)

No capítulo desta quarta-feira (24) da novela "O Clone", que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h40 na Rede Globo, após a "Sessão da Tarde", Lucas e Jade se encontram em uma praia.

Resumo O Clone de hoje, quarta (24)

Albieri não deixa Edna mostrar a foto de Leo para Dalva. Nazira se insinua para Ali. Yvete avisa Lucas sobre Jade. Maysa acha uma foto e confirma que viu Jade. Said vibra ao saber que os dois não têm problemas para ter filhos.

Assista trecho:

Lucas e Jade se encontram em praia. Ele pega-a no colo. Lucas acusa-a de ter brincado com a sua vida, jura já tê-la esquecido, mas dá-lhe um beijo apaixonado.



Jade lembra-se do juramento e manda que Lucas siga com sua vida. Ele garante que será a última chance dela. Jade se afasta chorando, cai nos braços do marido e pede que ele leve-a embora. Maysa e Lucas brigam.

Legenda: Deusa tem conflito com o pequeo Leo Foto: Reprodução/TV Globo

Edna corrige Albieri, que chama Leo de Diogo. Deusa se aborrece com o filho que não quer sair com ela. Leônidas se emociona muito ao falar com Leo no telefone. Maysa vende o colar de Jade.

Que horas começa?

A novela 'O Clone' vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no "Vale a Pena Ver de Novo". Hoje (24), ela será exibida às 16h40, logo após a 'Sessão da Tarde'.

