Novo relógio no BBB 22 é utilizado para monitorar sono e batimento dos brothers na casa

O diretor da Globo Boninho, um dos responsáveis pelo BBB 22, usou as redes sociais para explicar o relógio que os participantes deste ano têm usado no reality show. Ainda na noite de terça (25), muitos internautas questionaram os objetos no pulso dos brothers.

"Esse é o relógio do BBB! Como nosso celular, é apenas para uso interno, bloqueado. Ele não tem nenhuma conexão, é bloqueado", esclareceu em uma publicação no Instagram. Segundo Boninho, o acessório deve trazer ainda mais funcionalidade pro jogo.

Foto: reprodução/Instagram

"Como ficamos felizes e confiantes com o uso do celular, partimos para esse novo dispositivo. Ele fica apagado para eles o tempo todo. Mas a gente monitora para o nosso game, tempo que dormiu, coração e outras medições pra gente brincar de olhar eles ainda mais", completou.

Novidades

Essa, inclusive, é uma das diversas novidades da edição deste ano. Outra delas, por exemplo, é o botão de desistência, que fica disponíveis para os participantes saírem do programa caso não aguentem a pressão do jogo.

Além disso, o quarto do Líder no BBB 22 ganhou uma repaginada. Instalado no 2º andar do confinamento, o espaço tem espaço para festa particular e um painel de led com a foto do "todo-poderoso" da semana.