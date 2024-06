Nina Dobrev, de 'The Vampire Diaries', passa por cirurgia após acidente com bicicleta elétrica

A atriz Nina Dobrev, de 35 anos, conhecida por interpretar Elena em "The Vampire Diaries", realizou uma cirurgia na perna após sofrer um acidente de trânsito com a bicicleta elétrica dela.

"A cirurgia foi um sucesso. Obrigado a todos que têm enviado mensagens gentis, pensamentos, orações e boas vibrações. Tenho sentido o apoio e a energia positiva. Significa mais do que você jamais saberá", escreveu no Instagram, na noite desta quarta-feira (5).

No dia 20 de maio, ela tinha compartilhado uma foto com bicicleta e outra, no hospital. Apesar de não dar detalhes de onde aconteceu, afirmou que faltava um "longo caminho" para se recuperar.

Os seguidores, desejaram melhoras: "Boa sorte! Você vai estar dançando antes de perceber".

Antes da cirurgia, Nina disse que estava nervosa com o procedimento. "Sou uma bebê quando se trata de agulhas, sangue e procedimentos de qualquer tipo".