Estrela de 'The Vampire Diaries' revela por que abandonou carreira de ator em Hollywood

O ator Ian Somerhalder, 45 anos, que deu vida a Damon Salvatore na série "The Vampires Diaries", revelou que abandonou a carreira de ator em Hollywood para viver em uma fazenda fora de Los Angeles. Em entrevista ao E! News, compartilhou o desejo de que os filhos cresçam com consciência ambiental e mais contato com a natureza.

Ele vive no campo com a esposa, a atriz Nikki Reed, e os dois filhos deles. Eles são pais de uma menina de seis anos, Bodhi Soleil, e um menino de seis meses. "Quando você vê como a natureza funciona, você encontra compaixão", reforçou Nikki.

Veja também

"Eu amo o que eu fiz por muito tempo. Amo fazer filmes, eu fiz isso por tanto tempo, e tivemos uma jornada maravilhosa", afirmou Ian, que também trabalhou na série "Lost". Para o ator, as experiências em Hollywood são guardadas com carinho, tendo uma "comunidade" e uma "família" com cada uma delas.

Porém, disse que está em uma nova fase. "Essa é a nossa versão 2.0", concluiu Ian.

Nikki e Ian se casaram em 2015, e ambos concordaram com o novo estilo de vida. "É lindo ver o que está acontecendo com as crianças, vê-las participando do cultivo de seus alimentos, compreendendo do que é o alimento e de onde ele vem", disse Nikki.