Miss inglesa Pratishtha Raut é internada após ser queimada por água-viva de 3 metros

Pratishtha Raut, 28, conhecida por ser miss e modelo, foi internada após sofrer queimaduras graves de uma água-viva de três metros. O fato aconteceu em viagem nas Ilhas Maurício. As informações são do portal britânico Daily Star.

“Eu estava nadando, curtindo a vista quando senti algo, achei que era alguma planta. Depois as minhas pernas passaram a doer muito. Achei que era a picada de algum inseto reagindo à água salgada. Quando cheguei no meu quarto veio a surpresa, estava queimada no bumbum e nas pernas”, declarou a modelo ao portal.

Fortes dores

Após perceber as queimaduras, a modelo buscou ajuda médica por sentir fortes dores. “Infelizmente, por causa da reação, os médicos optaram por me deixar em observação, me deram vários medicamentos para amenizar a dor e controlar a reação”, destacou a modelo.

Nesta sexta-feira (4), ela postou vídeo no Instagram recebendo medicação intravenosa.

O site britânico Daily Star informou ainda que o passeio era parte do prêmio pela segunda colocação no Miss Inglaterra 2019. Devido aos casos de Covid-19, a viagem havia sido adiada algumas vezes.