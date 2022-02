Ainda usando oxigênio em casa, Elizangela confirma não ter recebido vacina contra Covid-19

A atriz Elizangela, de 67 anos, que ficou quatro dias internada com sequelas respiratórias da Covid-19 e ainda usa suporte de oxigênio em casa, confirmou nessa quinta-feira (3) que não tomou a vacina contra a Covid-19.

A declaração foi dada ao ator e jornalista Thony Di Carlo durante live nas redes sociais.

Segundo a artista, o motivo de sua internação foi uma pneumonia e baixa oxigenação. O médico que a atendeu orientou medicação venosa para acelerar a melhora nos pulmões.

Elizangela recebeu alta do Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, no último dia 23 de janeiro. A Prefeitura informou que a atriz teve a reversão do quadro clínico, foi liberada da unidade, mas precisava usar oxigênio domiciliar.

Ela havia dado entrada no equipamento público de saúde no dia 20 de janeiro em estado grave. Conforme a unidade, a atriz quase precisou ser intubada. No dia seguinte, porém, a equipe médica conseguiu estabilizar os sintomas respiratórios no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde ela estava sendo acompanhada.

Atriz é contra vacina

Abertamente contrária à vacinação, a atriz comparou a obrigatoriedade da imunização anticovid com estupro, o que rendeu inúmeras críticas de internautas. Em dezembro de 2020, Elizangela postou uma imagem de um seringa com a legenda “Penetração forçada sem consentimento... É estupro". O texto escrito pela atriz terminou com "Meu corpo, minhas regras".