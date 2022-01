Contrária à vacinação, atriz Elizangela é internada em estado grave com Covid-19 no Rio

Abertamente crítica à vacinação contra a Covid-19, a atriz Elizangela, de 67 anos, foi internada nessa quinta-feira (20) em estado grave com sequelas respiratórias da doença pandêmica. O Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim (RJ), informou que a artista quase precisou ser intubada.

Já nesta sexta-feira (21), a unidade atualizou boletim e informou que Elizangela está estabilizada no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Testes recentes identificaram que a atriz não tem mais o vírus causador da Covid-19.

A Prefeitura de Guapimirim comunicou que a atriz já havia precisado de assistência médica na semana passada. Elizangela teria se sentido mal, foi atendida, recebeu medicação e retornou para casa.

Nessa quinta, porém, ela voltou ao hospital em estado mais grave e ficou internada na sala vermelha, onde os médicos conseguiram estabilizar o seu quadro clínico.

Polêmica

Em dezembro de 2020, a atriz comparou a obrigatoriedade da imunização anticovid com estupro, o que rendeu inúmeras críticas de internautas. Elizangela postou uma imagem de um seringa com a legenda “Penetração forçada sem consentimento... É estupro". O texto escrito pela atriz terminou com "Meu corpo, minhas regras".

Até agora, a artista não recebeu nenhuma dose do imunizante.