Cantor e ator Meat Loaf morre em casa aos 74 anos

A morte do cantor e ator Meat Loaf, aos 74 anos, foi anunciada na página oficial do artista, no Facebook, nesta sexta-feira (21).

O roqueiro americano estava em casa ao lado da esposa, Deborah, quando faleceu. No entanto, a equipe do artista não informou a causa da morte.

Meat Loaf ganhou destaque no cenário musical com o álbum "Bat out of hell". Entre os sucessos eternizados estão as canções "Paradise by the dashboard light" (1977), "I'm gonna love her for both of us" (1981) e "I'd do anything for love (But I won't do that)" (1993).

O artista também atuou em filmes e fez participações em programas de TV, como "Rocky Horror Picture Show" (1975) e "Clube da Luta" (1999). O último trabalho dele foi foi na série 'Ghost Wars' em 2018.

Homenagens

O astro passou a receber inúmeras homenagens nas redes sociais de cantores, atores e até jogadores. Entre os que já lamentaram a morte de Meat Loaf, estão Cher, os atores Stephen Fry e Laurence Fox e o atleta de rugby Jim Hamilton.

"Me diverti tanto com o Meatloaf quando fizemos 'Dead Ringer'. Sinto muito por sua família, amigos e fãs. É impressão minha ou são pessoas incríveis nas artes morrendo a cada dois dias?", lamentou Cher.

"Descanse em paz", intercedeu Laurence Fox.