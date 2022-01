Mãe de Jair Bolsonaro morre aos 94 anos no Interior de São Paulo

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (21), em São Paulo, Olinda Bolsonaro, de 94 anos, mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi compartilhada por ele nas redes sociais. O chefe do Executivo não detalhou a causa do falecimento.

"Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade", escreveu o mandatário.

Olinda, que morava em Eldorado, estava internada em uma ala de apartamentos particulares no Hospital São João, em Registro, no Interior de São Paulo, desde a última segunda-feira (17).

Ainda na publicação, Bolsonaro anunciou que se prepara para retornar ao Brasil. Ele chegou nessa quinta-feira (20) no Suriname para cumprir a viagem diplomática de 2022, e encontrou presidente Chandrikapersad Santokhi. Nesta sexta (21), ele iria para Guiana.