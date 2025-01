Meghan Markle, Duquesa de Sussex, anuncia nova série de culinária na Netflix

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, já iniciou o ano compartilhando uma novidade com os fãs nesta quinta-feira (2). Por meio das redes sociais, a esposa de príncipe Harry anunciou que terá uma nova série na Netflix, intitulada 'With Love, Meghan' (Com amor, Meghan, em tradução do inglês).

A produção, que destaca as habilidades culinárias da estrela, tem estreia marcada para 15 de janeiro e será composta por oito episódios com cerca de 30 minutos cada. No trailer, Meghan aparece recebendo amigos em casa enquanto prepara receitas para eles. O primeiro programa vai explorar "as alegrias da cozinha, da jardinagem, do entretenimento e da amizade".

"Estou muito animada para compartilhar isso com vocês! Espero que vocês gostem do programa tanto quanto eu gostei de criá-lo. Desejo a todos vocês um ano novo fantástico! Obrigado a nossa incrível equipe e à equipe da Netflix. Muito grata pelo apoio – e pela diversão!”, escreveu ela na legenda.

Veja trailer

Sobre o novo projeto, Meghan disse que pretende compartilhar dicas e truques na cozinha, e ajudar os fãs a incorporar essas práticas no dia a dia. "Sempre adorei pegar algo bastante comum e elevá-lo. Surpreender as pessoas com momentos que as fazem saber que eu estava realmente pensando nelas. Trata-se de nos conectar com amigos. Adoro estarmos fazendo isso juntos pela primeira vez. Fazendo novos amigos e aprendendo", disse a duquesa.

Para Markle, a série marca um momento de sua vida em que ela busca leveza e autenticidade. "Não estamos em busca da perfeição. Estamos em busca da alegria. Tenho que errar totalmente para acertar totalmente", refletiu.

Recentemente, Meghan reativou sua conta no Instagram, após passar sete anos afastada das redes sociais. A estrela da série "Suits" havia deixado as redes em 2018, quando se casou com o filho mais novo do Rei Charles III. Embora eles tenham se afastado da realeza britânica no início de 2023, Meghan ainda não havia voltado a utilizar uma conta pessoal no Instagram.