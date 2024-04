Harry e Meghan levarão estilo de vida e polo profissional para novas séries da Netflix

O contrato multimilionário dos duques de Sussex com a Netflix, assinado em 2020, continua a gerar conteúdos para a plataforma, com Harry e Meghan estando envolvidos na produção agora de duas novas séries de não-ficção, uma centrada no estilo de vida que levam e outra no polo profissional. As informações são do Deadline.

“Supervisionado por Meghan Markle”, o primeiro programa, vai explorar “as alegrias da cozinha, da jardinagem, do entretenimento e da amizade” enquanto que o segundo vai “oferecer aos espectadores um acesso sem precedentes ao mundo do polo profissional“, disse a Netflix, em comunicado.

Sobre a série de polo, a plataforma de streaming explicou: “Conhecida sobretudo pela sua estética e pelo seu ambiente social, a série irá revelar a garra e a paixão do desporto, captando os jogadores e tudo o que é necessário para competir ao mais alto nível”. O programa deve trazer imagens da competição U.S. Open Polo Championship.

As duas investidas são realizações da empresa Archewell Productions, de Harry e Meghan, com a duquesa a produzir ambas e o duque a trabalhar na série desportiva. Segundo a produtora, os programas estão ainda em fase inicial e os seus nomes oficiais e datas de lançamento serão anunciados nos próximos meses.

Em 2020, ano em que deixaram a família real e o Reino Unido, os duques de Sussex assinaram um contrato de 100 milhões de dólares com a Netflix.

Desde então, lançaram a série documental “Harry & Meghan”, nomeada para o Hollywood Critics Awards de 2023 na categoria de "Melhor Série de Não-Ficção em Streaming". Além desse trabalho, fizeram ainda a série “Jogos Invictus: Veteranos no Topo”, que estreou em agosto de 2023, a qual acompanha seis atletas dos Jogos Invictus de 2022, um evento mundial financiado pelo príncipe Harry que ajuda militares feridos a se reencontrarem através do esporte.

O casal recebeu, ainda, mais 3 milhões de dólares para transformarem o romance de Carley Fortune, intitulado "Meet Me At The Lake", num filme. Enquanto isso, em 2022 a série de animação de Meghan Markle foi cancelada.