Meghan Markle volta ao Instagram após 7 anos com vídeo de ano novo; assista

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, voltou a usar o Instagram após sete anos de ausência da rede social. Em vídeo publicado, nesta quarta-feira (1º), a norte-americana aparece vestida de branco, escrevendo “2025” na areia de uma praia em Montecito, na Califórnia — onde reside com o marido, príncipe Harry.

A conta ganhou uma nova foto de perfil: uma imagem em preto e branco de Meghan sorrindo. O vídeo já recebeu mais de 1,1 milhão de visualizações

Veja publicação:

Segundo o portal sobre celebridades Page Six, Harry foi responsável pela filmagem. Markle, que desativou a seção de comentários, escolheu um look todo branco para a ocasião.

A estrela da série "Suits" havia deixado as redes sociais em 2018, quando se casou com o filho mais novo do Rei Charles III. Embora eles tenham se afastado da realeza britânica no início de 2023, Meghan ainda não havia voltado a utilizar uma conta pessoal no Instagram.