Maquiador Rico Tavares volta a ser sedado após queda de oxigênio, informa Danni Suzuki

O maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, o Rico Tavares, voltou a ser sedado após problemas de oxigenação, informou nesta quinta-feira (31) a atriz Danni Suzuki. Vítima de um atropelamento, o amigo da artista chegou a ser ressuscitado no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

“Hoje ele acordou bem melhor, a pneumonia bem melhor, o pulmão abriu. A bolinha do olho, que estava pequenininha, começou a fazer um movimento. Porém, agora à tarde, voltou a ter dificuldade na gasometria, no oxigênio. Ele voltou a ter essa dificuldade. Então, ele voltou a ser sedado”, informou Dani ao g1.

Nessa quarta-feira (30), ele foi diagnosticado com pneumonia. A atriz informou que o amigo teve alguns episódios assustadores, mas informou que mantém a positividade: "Uma fase dele de altos e baixos. Já compreendi que será uma fase de altos e baixos".

Nesta quinta, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o estado de saúde de Ricardo segue grave.

Relembre o caso

Na semana passada, Ricardo Tavares ficou dois dias desaparecidos até ser encontrado internado em estado grave. Ele foi reconhecido por sua tatuagem.

O carro do maquiador foi encontrado depois, e a Polícia Civil investigou o caso e informou que ele foi atropelado. No entanto, ainda não se sabem as circunstâncias da ocorrência.

De acordo com informações do portal g1, funcionários do hospital afirmaram que Rico sofreu uma fratura na cervical e está com hemorragia cerebral.

Segundo a Polícia, Ricardo foi atropelado em Vista Alegre, São Gonçalo, na noite da terça-feira (22). O maquiador foi encontrado desacordado e socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros no mesmo dia.