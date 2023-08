Gil do Vigor não apresenta quadro do ‘Mais Você’ para assistir ao show de Beyoncé

A apresentadora Ana Maria Braga contou nesta quinta-feira (31), no “Mais Você”, que Gil do Vigor não apresentaria o quadro “Tá Lascado” porque havia pedido folga para assistir ao show da Beyoncé. A apresentação aconteceu na quarta (30), na Califórnia, Estados Unidos.

“O Gil do Vigor não vem? A gente vai falar da Beyoncé? A Beyoncé puxou o tapete do Gil?”, questionou Louro Mané no programa de hoje.

“Foi o Gil que puxou o nosso tapete! Sabe o que aconteceu? Ele pediu folga para faltar o serviço porque ontem à noite ele ia ao show da Beyoncé, em São Francisco, uma cidade vizinha de onde ele mora. Aí ia acabar tarde e ele não ia conseguir estar aqui por causa do fuso horário, porque lá é madrugada. Imagina como ele voltou da festa? Acabado”, contou Ana.

A apresentadora ainda revelou que Gil prometeu mandar um vídeo do momento, e exibiu as imagens do ex-BBB. “Ana Maria, vou ver essa mulher do lado dela, estou muito feliz”, disse ele no vídeo.

Nos últimos dias, Beyoncé anunciou que seu último show da turnê “Renaissence” será no dia 1º de outubro em Kansas City, no Missouri, Estados Unidos. A notícia deixou os brasileiros tristes, já que a cantora não se apresentará no país.