"Lucifer" ganha segunda parte da quinta temporada na Netflix; veja trailer

A 5ª temporada de Lucifer já está disponível na Netflix, com oito episódios inéditos. Conforme revelado pelo ator D. B. Woodside, intérprete de Amenadiel, a fase final da promete mexer com o coração dos fãs.

No último episódio, o diabo e Amenadiel reencontram Deus, interpretado por Dennis Haysbert. A obra deve ser retomada a partir desse ponto. O público também tem a expectativa que a história dê continuidade ao romance Deckerstar.

A primeira parte da 5ª temporada de Lucifer estreou na Netflix em 21 de agosto, e está disponível com as quatro primeiras temporadas do show no catálogo do serviço de streaming.

Veja trailer:



A série gira em torno de Lucifer Morningstar (interpretado por Tom Ellis), o diabo em pessoa, que renuncia o seu trono no Inferno para tirar umas férias na cidade de Los Angeles, onde administra a própria boate e se torna consultor da polícia. Criada por Tom Kapinos, Lucifer foi exibida durante três temporadas pela Fox até ser adquirida pela Netflix.

Veja o nome de cada episódio:

Episódio 9 - Jantar de família

Episódio 10 - Karaokê celestial

Episódio 11 - A face do diabo

Episódio 12 - Daniel Espinoza: nu e com medo

Episódio 13 - De olho na filha

Episódio 14 - Nada é eterno

Episódio 15 - Vai acabar assim?

Episódio 16 - Final feliz?