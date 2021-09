Lucifer estreia 6ª temporada no Netflix com cenas de lutas e até animação; veja trailer

Os fãs de Lucifer podem começar a despedida da narrativa. A sexta e última temporada sobre a vida do personagem já está disponível na Netflix. Ao todo, 10 episódios finalizam o enredo.

"Lucifer foi promovido, mas era isso mesmo que ele queria? Chloe está quase largando a polícia, Amenadiel entra para a Polícia de LA", diz a pequena descrição da Netflix sobre a nova temporada.

Veja trailer:



Nos primeiros segundos do trailer da nova temporada, os protagonistas Lucifer e Chloe aparecem sendo interrogados. Os dois também são vistos juntos em diversas cenas de luta e até como desenhos animados.

Outro destaque do trailer é a presença de cenas onde Lucifer aparece cantando, algo bem presente em diversos episódios.

A série

A primeira temporada da série de televisão americana "Lucifer" contou com estreia no canal Fox — atualmente chamado Star + — em 25 de janeiro de 2016. A série é baseada no personagem Lucifer da DC Comics e foi produzida por Jerry Bruckheimer Television, Vertigo (DC Entertainment) e Warner Bros. Television, com Tom Kapinos, Ildy Modrovich, Len Wiseman, Jonathan Littman, Jerry Bruckheimer e Joe Henderson servindo como produtores executivos.

A série segue Lúcifer, interpretado por Tom Ellis, que está entediado e infeliz como o Senhor do Inferno, ele renuncia ao trono e deixa seu reino para ir para Los Angeles, onde acaba abrindo a boate "Lux".

Lucifer se envolve em um caso de assassinato com a detetive Chloe Decker (Lauren German) e, posteriormente, é convidado a ser consultor da polícia de Los Angeles.