Luciano Szafir passa por cirurgia no quadril e é internado, mas 'passa bem'

O ator Luciano Szafir, de 53 anos, foi internado, na manhã desta quarta-feira (2), no Hospital Nove de Julho, em São Paulo. Segundo comunicado enviado à imprensa, ele precisou passar por uma operação chamada de artroplastia total para cuidar de uma artrose avançada.



Com previsão de alta nesta sexta-feira (4,) o ator operou o lado direito do quadril e "passa bem". No dia 30 de novembro, ele realizará o mesmo processo, cuja duração foi de uma hora e meia e obteve "sucesso absoluto", na região esquerda.

Segundo o ortopedista do artista, Marcelo Godoi Cavalheiro, a doença causa muita dor e limitação na região que atinge. "No procedimento, retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese", disse em nota. Szafir utilizou uma de cerâmica.O pai de Sasha Meneghel revelou outros problemas de saúde após ficar, em 2021, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à Covid-19. Com sequelas, ele precisou usar uma bolsa de colostomia por meses. Szafir, inclusive, teve uma arritmia cardíaca e realizou um procedimento que pausava o coração.Segundo o cardiologista João Vicente da Silveira, do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, esse procedimento é chamado de cardioversão. "O coração do paciente pausa por alguns segundos para retomar ao ritmo normal", contou.