Luciana Gimenez será madrinha de bloco carnavalesco usando cadeira de rodas

A apresentadora Luciana Gimenez confirmou que será madrinha do Bloco Gueri-Gueri, no Carnaval 2023, mesmo de cadeira de rodas, devido ao acidente que sofreu esquiando em Aspen, nos Estados Unidos. O evento acontece dia 11 de fevereiro, em São Paulo.

“Este ano, além de São Paulo, estava programada para ir para Salvador pela primeira vez e depois curtir as campeãs no Rio de Janeiro, mas parece que o destino quis que eu ficasse mais calminha. Estar com o Gueri-Gueri vai ser ainda mais intenso, porque será o meu Carnaval este ano”, disse ela.

“É o feriado popular brasileiro que mais amo. Sempre me programa para poder aproveitar ao máximo. Nunca tinha sido madrinha de um bloco, e não tinha como dizer não”, acrescentou.

Luciana foi convidada em 2022 para o posto, e fez fotos de divulgação para o bloco antes do acidente.

Acidente na neve

Gimenez sofreu o acidente no último dia 7 de janeiro, quando esquiava em alta velocidade nos Estados Unidos. A apresentadora sofreu fraturas em quatro partes diferentes da perna e passou por cirurgia.

Luciana estava de férias com os dois filhos quando se acidentou. Segundo a assessoria de Gimenez, foram duas fraturas na tíbia, entre o tornozelo e o joelho, além de uma trinca na fíbula em duas partes. Foram colocados pinos para estabilizar os ossos.