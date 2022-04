Linn da Quebrada revê momentos do BBB 22 no 'Mais Você' e declara: 'voto no P.A foi o maior erro'

Eliminada do BBB 22 com pouco mais de 77% dos votos do público, Linn da Quebrada foi a convidada do café da manhã com Ana Maria Braga nesta segunda-feira (11). No programa, a ex-sister falou sobre as relações na casa e os motivos para a elminação dela.

Questionada por Ana sobre qual teria sido o ponto crucial para o público, ela lembrou do episódio em que foi ajudada pelo grupo dos meninos na prova do Líder, mas ainda assim indicou Paulo André ao paredão.

"Podia ter pensado no Gustavo e ter votado nele ali. O meu voto no P.A foi mesmo o maior erro", declarou Lina.

Entretanto, ela disse, ainda assim não saberia como justificar uma indicação em Gustavo. "Os meus conflitos estavam ligados ao P.A. O Gustavo tinha chegado na casa e eu não tinha nenhuma indisposição com ele", explicou.

Nesse sentido, Lina também escolheu pontuar os pontos positivos do jogo dela no BBB 22. "Vou ser também generosa com minha trajetória e entender todas as coisas que foram muito importantes e me mantiveram na minha casa até aquele momento".

Jogo

Para falar sobre o jogo, Lina citou a ocasião em que Arthur Aguiar voltou do paredão falso na última quinta-feira (7). A surpresa, ela contou, foi por não ter entendido o movimento do cantor com o público.

"Se o público decidiu que naquele momento o melhor era o Arthur no paredão falso, quer dizer muito sobre a força daquele grupo. Querendo ou não, isso nos faz questionar nossa força", pontuou.

Legenda: Lina publicou momentos antes da conversa nas redes sociais Foto: reprodução

Em seguida, Ana mostou a reação de Lina e das amigas diante do momento do retorno do brother. Mesmo falando sobre o assunto, a cantora resolveu brincar com a apresentadora.

"Ô Ana, porque você não puxou um mutirão para me colocar nesse paredão?", disse aos risos.

Pronome

Durante a conversa, Ana também fez questão de lembrar dos momentos em que Lina explicou aos colegas com qual pronome deveria ser chamada dentro da casa do programa.

Apesar disso, a cantora lembrou que não gostaria de ter passado por questões como essa no reality show. "Eu quero viver, eu quero ter outros problemas além dos problemas de gênero, de pronomes. Quando eu me vi mais uma vez nessa situação, eu fiquei pensando em como tornar aquela situação mais leve para mim ainda que fosse nessas coisas que me machucavam", finalizou.