Lima Duarte relembra antiga vinheta da Globo para o Ano Novo e homenageia colegas mortos

Com uma taça de vinho na mão, ao lado de uma das filhas, Lima Duarte, de 93 anos, prestou uma homenagem a colegas de profissão que já morreram. A mensagem foi veiculada em um vídeo publicado nas redes sociais em que o ator e diretor relembra a antiga vinheta da TV Globo para as festas de Ano Novo, com a música “Um Novo Tempo”.

Veja também

A família cantava um trecho da música quando Lima disse: “para mim não é esse novo tempo. Para mim é velho”, se referindo aos anos de trabalho e de vida. Em seguida, compartilhou com os seguidores que tem uma fotografia da gravação da primeira vinheta de fim de ano da Globo que participou. A gravação foi feita no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro.

Reflexivo, Lima Duarte falou sobre os antigos colegas da emissora que já faleceram. “O duro é contar os mortos. São tantos! Tão queridos”, lamentou. Levantando a taça de vinho, Lima propôs um brinde. “A eles!”, disse.

“‘Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou...’. Essa música me traz grandes recordações, principalmente de pessoas que já se foram. Mas nesse novo tempo, nesse novo ano, eu brindo a eles, e aproveito para desejar um feliz 2024 para todos vocês!”, escreveu o ator na publicação.

Tarcísio Meira, Marília Pêra, Cláudio Marzo, Chico Anysio, Sandra Bréa, Felipe Carone, Flávio Migliaccio, Paulo José e Milton Gonçalves estão entre os artistas que aparecem na vinheta e que já morreram.

O vídeo gravado no Largo do Boticário é de 1973, ano em que Lima Duarte estreou na TV Globo como o vilão Zeca Diabo, na novela O Bem-Amado, de Dias Gomes. Lima Duarte deu vida a importantes personagens ao longo da carreira.

Entre as produções em que participou estão O Rebu, Pecado Capital, Pai Herói, Paraíso, Roque Santeiro, O Salvador da Pátria, Meu Bem, Meu Mal, Fera Ferida e A Indomada. Em 2022, o ator participou dos capítulos iniciais de Além da Ilusão.